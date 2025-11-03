Алиев призвал не бояться возвращения азербайджанцев в Армению

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению и армянский народ не бояться возвращения азербайджанцев. Об этом пишет «Вестник Кавказа».

По словам Алиева, азербайджанцем не свойственен сепаратизм. Он также заверил, что азербайджанский народ всегда вносил вклад в государственность стран, в которых он проживает, и не создает ни в какой стране проблем для другого народа.