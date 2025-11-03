В Минске сообщили об открытии посольства РБ в Словакии

Посольство Белоруссии в Словакии возобновит свою работу после закрытия в конце 2023 года. Об этом сообщили в Telegram-канале белорусского правительства. "Восстановление постоянного дипломатического присутствия Беларуси в Словакии позволит значительно повысить эффективность работы по развитию политических, торгово-экономических и инвестиционных связей, практическому изучению возможностей промышленной кооперации и совместному освоению новых рынков", - говорится в сообщении. В правительстве отметили, что постановление о возобновлении работы посольства подписал премьер-министр. Планируется, что диппредставительство Белоруссии откроется до 1 сентября 2026 года. В конце сентября посол Словакии в Минске Йозеф Мигаш сообщил, что республика восстанавливает сотрудничество с Белоруссией после почти пятилетнего перерыва. Дипломат подчеркнул, что препятствием в этом процессе выступают санкции, и это касается всех сфер, включая торгово-экономическую, туристическую и межчеловеческую.

