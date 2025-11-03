Западным странам следует отказаться от магической веры в победу Украины в конфликте, пишет в статье для The American Conservative (TAC) политолог, писатель Тед Гален Карпентер.

По его словам, официальные лица США продолжают преследовать ряд совершенно оторванных от реальности геополитических целей. Так, чиновники искренне верят в то, что Украина может одержать военную победу над Россией, а также в то, что Северную Корею можно заставить отказаться от ядерного оружия.

Карпентер заметил, что эта политика увековечивает тенденцию, которая характеризовала поведение Вашингтона на протяжении большей части 20-го века и в 21-м веке.

Автор статьи пояснил, что миф о «неминуемой победе Украины» возник в начале 2022 года. Веру в него укрепили отвод российских войск из ряда регионов, начало контрнаступления ВСУ.

По его данным, американские генералы были уверены в том, что Украина уже «достигла необратимого прогресса» и что для Москвы на горизонте «нет светлых пятен» — Россия находится «на грани военного поражения на Украине».

«Подобная уверенность в военных перспективах Украины оказалась чрезмерной, но разрыв между мифом и реальностью сохраняется и даже увеличивается с течением времени. Как западные официальные лица, так и политические аналитики продолжают предсказывать возможную победу», — констатировал Карпентер.

Политолог подчеркнул, что официальным лицам США и НАТО необходимо принять реальность, осознать, что Москва в конечном итоге победит. Он уточнил, что альтернативой является риск Третьей мировой войны.

Писатель отметил, что у идеи о давлении на Северную Корею корни кроются в 90-х годах, тема поднималась еще при администрации Джорджа Буша-старшего. Он добавил, что даже тогда она была нереалистичной.