Рейтинг одобрения политики Трампа опустился до минимального значения

Уровень одобрения политики президента Соединенных Штатов Дональда Трампа достиг минимального значения за его второй срок. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные опроса.

«Рейтинг одобрения Трампа в опросе составляет 37%, что является худшим показателем за весь его второй срок <...> и примерно соответствует его рейтингу одобрения в 36% на данном этапе его первого срока», — говорится в материале на сайте телеканала.

Отмечается, что на фоне роста уровня недоверия к Трампу свои позиции укрепляет оппозиционная Демократическая партия. По данным журналистов, если выборы в конгресс пройдут сейчас, то 47% избирателей поддержат демократов, а 42% — республиканцев.

На рейтинге Трампа могла сказаться продолжающаяся в стране приостановка работы правительства. В результате нее сотни тысяч государственных служащих остались без заработной платы, примерно полтора миллиона сотрудников получили ее в неполном объеме. Если бюджет США не будет согласован до 5 ноября, текущий шатдаун может стать самым продолжительным в истории страны.