Стубб выступил с неожиданным предложением по встрече Путина и Трампа

Глава Финляндии Александер Стубб предложил организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ЮАР в конце ноября, передает Yle.

По данным издания, президент высказался о возможном месте проведения встречи лидеров держав на открытии Национальных курсов по обороне.

Стубб напомнил, что в Йоханнесбурге 21-22 ноября пройдет саммит «Большой двадцатки» (G20). На нем планируют присутствовать главы государств и правительств стран, входящих в состав объединения.

Глава Финляндии допустил возможность участия во встрече лидеров стран G20 Владимира Зеленского, уточнив, что тот мог бы встретиться с Путиным на мероприятии.

Стубб заявил о вступлении мира в новую ядерную эпоху

Президент заметил, что мир вступил в «новую ядерную эру» и напомнил о решении Трампа испытать ядерное оружие в ответ на аналогичные действия других стран. Он добавил, что НАТО сейчас обеспечивает ядерную защиту его страны.

«Раньше нам, маленькой Финляндии, нужно было заботиться об этом самостоятельно, но ситуация в мире тогда была иной. Теперь мы участвуем во всех ключевых структурах», — заметил Стубб.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин не примет участие в саммите ЮАР, но Россия будет представлена на «достойном уровне».