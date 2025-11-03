Европейских дипломатов потрясли угрозы США

Европейские дипломаты были потрясены угрозами со стороны США на фоне истории с введением налога на углерод, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Накануне Financial Times рассказала, что в ряде стран проходят мероприятия, связанные с программой «чистый ноль», направленной на достижение нулевых выбросов CO2 к 2050 году.

По данным издания, американские делегаты в ходе мероприятий пообещали коллегам из африканских и малых островных стран Тихого океана и Карибского бассейна ввести жесткие санкции, если они поддержат введение налога на выбросы углерода для судов.

Автор статьи заметил, что в посольство Соединенных Штатов в Лондоне вызывали не только представителей малых стран, но и европейских. Там их запугивали и угрожали принудительной остановкой бизнеса и лишением их родственников виз.

По его словам, представители этих государств впервые столкнулись с подобным давлением в рамках международных переговоров.