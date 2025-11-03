Стубб заявил о вступлении мира в новую ядерную эпоху

Мир вступил в новую ядерную эпоху, отметил на открытии национальных курсов по обороне президент Финляндии Александр Стубб.

«Стратегическая стабильность между крупными державами претерпевает изменения. Мы перешли в новую ядерную эпоху, где, к сожалению, роль ядерного оружия возрастает», — приводит его слова канцелярия.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия впервые за 33 года.

Стубб рассказал о подготовке Финляндии к войне

26 октября российский лидер Владимир Путин в ходе визита в пункт управления объединённой группировки войск сообщил, что испытания «Буревестника» завершены, и поручил начать готовить инфраструктуру для размещения ракеты.

Позднее Путин объявил, что Россия 28 октября провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой.

В Кремле подчёркивали, что испытание ракеты «Буревестник» никоим образом не является ядерным.