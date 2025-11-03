В Бельгии нашли крайнего в истории с угрозами в адрес Москвы

Глава Министерства обороны Бельгии Тео Франкен снова попытался оправдаться за излишне дерзкие высказывания в адрес России. Он заметил, что СМИ «неправильно интерпретировали» его слова, пишет «Комсомольская правда».

Напомним, что на прошлой неделе министр пообещал «стереть Москву с лица Земли», если Россия атакует НАТО ядерным оружием. Его слова вызвали резкую реакцию по всему миру, в том числе, в Европе.

На фоне развернувшейся в СМИ и соцсетях общественной дискуссии глава ведомства заявил, что НАТО лишь оборонительный альянс и его слова были направлены на то, чтобы напомнить о гипотетических возможностях блока.

Филиппо назвал безумцем министра обороны Бельгии после угроз в адрес России

В связи с тем, что простых извинений оказалось недостаточно для снижения градуса обсуждения, Франкен пояснил, что «злая пресса» неправильно передала и интерпретировала его нейтральные слова, на самом деле он не угрожал России.

Ранее сообщалось, что читатели влиятельной французской газеты Le Figaro высмеяли угрозу Франкена в адрес России.

«Они запустят в Москву картошкой фри по-бельгийски», — предположил один из читателей.

Пользователь с ником charly bravo 58 уточнил, что в качестве оружия Бельгия будет использовать цикорий.