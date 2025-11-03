Верховный лидер Ирана поставил ультиматум США

Иран готов рассмотреть запросы Соединенных Штатов о сотрудничестве только при условии прекращения поддержки Израиля и изменения политики Вашингтона на Ближнем Востоке. Об этом Али Хаменеи в социальной сети X.

«Американцы иногда заявляют, что хотят сотрудничать с Ираном. Если Штаты полностью откажутся от поддержки сионистского режима, свернут свои военные базы и не будут вмешиваться в этот регион, можно будет рассмотреть», — сказал он.

При этом Хаменеи добавил, что не рассчитывает на это в обозримом будущем.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранские власти не располагают точными данными о том, сколько из 400 килограммов обогащенного до 60 процентов урана уцелело после июньских ударов США.