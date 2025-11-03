Глава Пентагона оказался между Южной и Северной Кореей

Министр обороны США Пит Хегсет вместе с главой военного ведомства Южной Кореи Ан Гю Бэком побывал в Совместной зоне безопасности на межкорейской границе. Об этом сообщает южнокорейский телеканал Ренхап ТВ. Это первый за восемь лет совместный визит глав оборонных ведомств двух стран в демилитаризованную зону.

«Это первый раз за восемь лет, когда главы минобороны Южной Кореи и США вместе посетили JSA», — отметили в эфире телеканала.

Хегсет заявил, что США «осознают угрозу» со стороны КНДР и «не закрывают на нее глаза». При этом глава Пентагона подчеркнул, что окончательное значение визита в демилитаризованную зону будет определяться на уровне президента Дональда Трампа.

Поездка Хегсета в Южную Корею рассчитана на два дня — 3 и 4 ноября. После посещения Совместной зоны безопасности в Пханмунчжоме министр обороны США примет участие в 57-м заседании Комитета по безопасности Республики Корея и Соединенных Штатов.

Демилитаризованная зона разделяет Южную Корею и КНДР с 1953 года, когда закончилась Корейская война. Она была создана 27 июля после подписания Соглашения о перемирии. На протяжении десятилетий на границе регулярно происходили вооруженные столкновения, особенно часто в 1960-х годах.

После падения Берлинской стены эта зона считается последним символом холодной войны. Из-за отсутствия людей здесь сохранились нетронутые леса и редкие виды животных и растений. На территории зоны находится участок Пханмунджом, где проходят переговоры между двумя Кореями. В 2018 году обе страны провели разминирование прилегающих территорий.