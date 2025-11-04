Вучич рассказал о поиске двух снайперов в Белграде

Двух снайперов, которые приехали в Белград, не могут найти уже три дня. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«В настоящее время в Белграде ищем двух снайперов, о которых знаем, что они находятся в городе, но уже три дня не можем их найти», — сказал он.

По его словам, правоохранители знают, кто им заплатил и какие у них цели.

Вучич выразил уверенность, что силовики смогут разрешить эту ситуацию.

В настоящее время в Сербии проходят массовые протесты против коррупции в связи с годовщиной трагедии на вокзале в Нови-Саде, в результате которой пострадали около 50 человек.

1 ноября около 39 тысяч протестующих собрались в Нови-Саде. В воскресенье Вучич обвинил протестующих в нападении с применением пиротехники на лагерь его сторонников у парламента.

В ночь на вторник он заявил о готовности провести досрочные парламентские выборы.

Ранее в Сербии остановили все железнодорожное сообщение из-за угрозы теракта.