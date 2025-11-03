Президент США Дональд Трамп в очередной раз удивил журналистов — во время записи интервью в студии он достал лист бумаги с распечаткой поста из соцсети X, передает CBS News.

По данным телеканала, действия и высказывания американского лидера постоянно вызывают бурю как позитивных, так и негативных эмоций у репортеров — он мирно беседует с политическими противниками, ругает союзников, резко меняет мнение по ключевым вопросам, обещает захватить Гренландию, Канаду, затем отказывается от этих идей.

Автор материала заметил, что ведущий в беседе с Трампом затронул тему мировых конфликтов.

В ответ на его слова президент достал лист с распечатанной публикацией Госдепа США о том, что действующая администрация за 8 месяцев завершила 8 конфликтов.

После этого эпизода глава США пообещал завершить конфликт на Украине в ближайшие месяцы, рассказал, что пока не рассматривает поставки крылатых ракет Tomahawk Украине, но может пересмотреть это решение.