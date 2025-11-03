Трамп назвал срок окончания украинского кризиса

Президент США Дональд Трамп принес на интервью CBS News распечатку, в которой говорится, что за восемь месяцев он завершил восемь войн. При этом Трамп объяснил, почему ему не удалось закончить девятый конфликт — украинский, но обозначил сроки его вероятного завершения.

В понедельник телеканал CBS опубликовал расшифровку интервью с Трампом. Выяснилось, что на встречу с ведущей Норой О'Доннелл американский президент принес список из восьми международных конфликтов. По словам президента, он смог прекратить их после возвращения в Белый дом.

«Я принес лишь небольшой список… посмотрите на это, войн», — сказал Трамп.

На вопрос, удалось ли ему в итоге стать «президентом мира». президент ответил:

«Ну, я думаю, что сделал это довольно хорошо. Я решил восемь из девяти войн… вы знаете, как я их решил? В 60% случаев я говорил: «Если вы не прекратите борьбу, я введу пошлины на обе ваши страны, и вы не сможете вести дела с Соединенными Штатами…»

Трамп ответил на вопрос о «последней капле» в украинском конфликте

После этого Нора О'Доннелл спросила:

«Так почему же это не работает с Путиным?»

«Я думаю, это работает с Путиным. Я поступил с ним по-другому, потому что, во-первых, мы не особо ведем дела с Россией, понимаете? Он не из тех, кто покупает у нас много, и это глупо. И я думаю, что он хотел бы. Я думаю, он хочет торговать с нами, он хочет заработать много денег для России, и я думаю, что это здорово», — ответил Трамп.

При этом американский лидер уверен, что сможет договориться с РФ «за пару месяцев» и достичь мира на Украине (цитата по Газете. Ru).