Пошло не по плану. Евросоюз не хочет и не может принимать новых членов

Во вторник Евросоюз планирует отчитаться об успехе в деле расширения ЕС. Но на самом деле, успехов здесь немного. И дело не только в том, что потенциальные кандидаты в новые члены, в первую очередь Украина и Молдавия, не готовы к присоединению. Сам Евросоюз не может разобраться с тем, что нужно делать для дальнейшей экспансии.

Как пишет Financial Times, Еврокомиссия отложит публикацию доклада о том, какие изменения необходимо сделать самому ЕС, чтобы обеспечить беспрепятственный прием новых членов. А реформы Брюсселю необходимы. Но для их анализа нужно время.

"Разработка внутриевропейской программы расширения блока - непростая задача, - пишет FT. - Расширение еще больше затруднит медленный процесс принятия решений в Европе и может обострить существующие проблемы с верховенством права".

Конечно, еврочиновники представят свой доклад как успех, будут говорить много красивых слов о том, как Украина и Молдавия "прогрессируют на пути к членству". Но это лишь риторика.

В европейских столицах на словах приветствуют расширение Европы. Но там понимают, что этот процесс приведет к сокращению финансирования и урезанию полномочий. Поэтому лидеры стран ЕС предпочитают откладывать эту тему.

"Европейцы полны решимости сохранить вопрос расширения в центре внимания - при необходимости, с оговорками, такими как "поэтапное" вступление", - пишет издание Politico.

Брюссель хочет представить расширение как ключевой геополитический инструмент ЕС. Это нужно, чтобы показать, что союз "действительно реагирует на вызовы, с которыми сталкивается Европа", отмечает Politico, напоминая, что ради расширения ЕС рассматривает варианты ограничения прав новых членов и введения для них "испытательного срока", когда они не смогут голосовать по ключевым вопросам повестки.

Эксперты отмечают, что в реальности процесс расширения ЕС буксует. "Брюссель хочет создать "пряник" для стран-кандидатов, - приводит Politico слова европейского дипломата. - С другой стороны, страны ЕС настроены довольно агрессивно и принимают в клуб только тех, кто действительно к этому готов".