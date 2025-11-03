Трамп ответил на вопрос о «последней капле» в украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, что для него станет «последней каплей» в украинском конфликте. Об этом сообщает CNN.

Трамп пообщался с журналистами по пути в Вашингтон из Палм-Бич (Флорида). У него спросили, что может стать «последней каплей», после которой он решит, что президент России Владимир Путин якобы не готов к мирному процессу.

Трамп прокомментировал передачу Украине ракет Tomahawk

«Никакой последней капли нет. Иногда нужно просто дать событиям развиваться. Они воюют ожесточенно… И для Украины ситуация тяжелая. Для обеих сторон. Иногда нужно позволить ситуации дойти до предела», — ответил президент США.

Накануне в МИД РФ прокомментировали ситуацию с планировавшейся встречей Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что США «дрейфуют зигзагами».