Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Брюссель за решение об изъятии замороженных российских активов с целью передачи их Киеву, пишет Origo.

Накануне в западных СМИ появились публикации о необходимости изыскать любым путем $400 млрд для помощи Украине. Авторы отметили, что Брюссель при поиске денег для Киева рассматривает инициативы по изъятию суверенных активов ЦБ РФ.

«Финансировать Украину — не задача Венгрии. У нас нет для этого никаких оснований ни с политической, ни с экономической, ни с моральной точки зрения», — отметил Орбан.

По его словам, Евросоюз ищет возможность использовать замороженные российские активы и реструктурировать систему поддержки, потому что других финансистов не осталось.

Премьер заметил, что в ближайшие годы Будапешт планирует заниматься своим населением — поддерживать семьи, пенсионеров и бизнес, а не отдавать деньги украинцам.

Венгрия не одинока в своем положении в Европе, подчеркнул глава кабмина. Он добавил, что многие страны хотели бы видеть в Брюсселе «правительство Яволя» с европейской прокуратурой и «пойманным премьер-министром».