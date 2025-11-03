Выживший в авиакатастрофе в Индии сделал неожиданное заявление

Вишваш Кумар Рамеш, единственный выживший при крушении рейса Ахмадабад-Лондон в Индии 12 июня 2025 года, рассказал, как он и его семья живут после авиакатастрофы. Об этом пишет Independent.

Напомним, Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение в Ахмадабаде 12 июня, он летел в Великобританию. В авиакатастрофе погибли 279 человек, 19 из них — на земле.

Мужчина заметил, что до сих пор засыпает с трудом, постоянно думает о брате, который погиб в этом самолете.

Возможной причиной крушения самолета Air India стало отключение подачи топлива

«Я потерял всё. Бог дал мне жизнь, но отнял у меня всё счастье, которое я испытывал. Я чудом выжил, но потерял всё. Я потерял брата. Я сломлен. Мой брат был моей опорой. Мои мать, отец и младший брат полностью сломлены морально», — разъяснил Рамеш.

По его словам, авиакомпания не оказала поддержку ему и его семье после катастрофы.

Ранее сообщалось, что в Индии к Вишвашу Рамешу относятся почтительно и уважительно, но он мучается из-за случившегося.