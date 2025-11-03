В ЕС заявили, что Украина может лишиться поддержки МВФ

Киев может потерять важнейшую финансовую поддержку со стороны Международного валютного фонда (МВФ), что приведет к значительному снижению доверия к экономической стабильности Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновников ЕС.

МВФ может предоставить Украине трехлетний кредит на 8 млрд долларов. Но он ставится в зависимость от «репарационного кредита» — так в ЕС называют схему с конфискацией замороженных активов РФ. В фонде намерены предоставить займ, только если чиновники Брюсселя добьются согласия всех стран-членов на использование российских средств.

Однако основная часть российских активов находится в Бельгии, экономисты и юристы которой уже выступили против «репарационного кредита».

«Отказ Бельгии поддержать многомиллиардный кредит ЕС для Украины может побудить Международный валютный фонд заблокировать финансовую поддержку Киева. Это приведет к каскадной потере доверия к экономической жизнеспособности раздираемой конфликтом страны, предупреждают чиновники ЕС», — пишет Politico.

Издание отмечает, что, несмотря на небольшой размер помощи, поддержка МВФ должна продемонстрировать, что Украина финансово устойчива.

Члены ЕС могут не успеть согласовать позицию до решающего заседания МВФ, которое планируется в декабре.

В МИД России схемы ЕС по конфискации российских средств назвали воровством.