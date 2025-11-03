Три страны на Западе выступили против передачи Киеву российских активов

Против инициативы по передаче Киеву замороженных российских активов как основу для кредита Украине, по данным газеты Corriere della Sera, выступают Италия, Франция и Бельгия.

Причем Рим и Париж «следуют с некоторым сопротивлением». В публикации делается предположение, что правительства двух стран «обеспокоены своей финансовой ответственностью» в том случае, если международный суд признает незаконным использование резервов Москвы.

Стали известны результаты переговоров послов ЕС по российским активам

Бельгия же, по данным издания, противится «по той же причине» и с учетом того, что значительная часть замороженных активов сейчас находится на платформе Euroclear в Брюсселе.

Главы стран Евросоюза на саммите в бельгийской столице 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Газета Politico в связи с этим сообщала, что ЕК предложит странам ЕС взять совместные долги на "десятки миллиардов евро" для удержания Киева "на плаву".