Три страны на Западе выступили против передачи Киеву российских активов

Бельгия, Франция и Италия выступают против инициативы по передаче Киеву суверенных российских активов, замороженных в европейских финансовых организациях. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

В 2022 году ЕС и страны G7 заблокировали российские активы на сумму свыше 200 млрд евро. В 2023 году в западных странах началась активная дискуссия о рисках конфискации и использования этих средств.

По состоянию на 1 ноября 2025 года, большая часть средств по-прежнему лежит на счетах организаций. Вместе с тем, Запад распоряжается процентами, направляет их Киеву.

«Италия и Франция следуют с некоторым сопротивлением: вероятно, оба правительства обеспокоены своей финансовой ответственностью, в случае если международный суд признает незаконным использование резервов Москвы», — отметил автор статьи.

По его словам, против использования средств выступает и Бельгия — львиная доля замороженных активов в настоящее время находится на платформе Euroclear в Брюсселе.

Напомним, что Москва выступает категорически против использования активов ЦБ РФ. Российские официальные лица называют воровством попытки конфисковать и использовать замороженные средства.