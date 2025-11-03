Трамп: Дни президента Венесуэлы Мадуро сочтены

Дни лидера Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства уже сочтены. Об этом в воскресенье, 2 ноября, заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с CBS.

— Я бы так сказал, да. Да, я так думаю, — цитирует ответ политика телеканал.

По данным Reuters, американские военные начали модернизацию военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, которая была закрыта более 20 лет назад. Вероятно, это указывает на подготовку военного плацдарма у берегов Венесуэлы.

25 октября Мадуро публично призвал президента США отказаться от военных действий против его страны на фоне сообщений в СМИ о планах Вашингтона нанести удары по территории Венесуэлы.

После лидер Венесуэлы обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой о срочной военной помощи: он запросил защитные радары, ремонт самолетов и, возможно, ракеты.

Глава Белого дома, в свою очередь, предупреждал, что лица, занимающиеся ввозом наркотиков в страну, будут «убиты». По словам Трампа, для борьбы с наркотиками правительство не будет запрашивать у Конгресса утверждение «объявления войны».