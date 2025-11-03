В США заявили, что послали «неверный сигнал» Путину

Сенаторы Уикер и Роджерс: вывод сил США из Румынии стал неверным сигналом Путину
Решение администрации президента США Дональда Трампа вывести часть военных сил из Румынии стало «неверным сигналом» президенту России Владимиру Путину. Об этом заявили сенатор-республиканец Роджер Уикер и конгрессмен Майк Роджерс, передает газета The Wall Street Journal.
«Это решение «посылает неверный сигнал» г-ну Путину, заявили в своем заявлении сенатор-республиканец Роджер Уикер и конгрессмен Майк Роджерс», — говорится в сообщении издания.
Трам уверен, что сможет добиться завершения украинского конфликта
По мнению двух американских законодателей, сообщает WSJ, Румыния является надежным союзником, который с 2016 года размещает на своей территории американскую систему ПРО. Упомянутые законодатели хотят получить гарантии того, что администрация намерена сохранить в Польше две бронетанковые бригады, отмечается в материале.
Соединенные Штаты планируют вывести часть военных из Болгарии, Венгрии и Словакии уже в декабре этого года в рамках стратегии «умеренного» вывода военного контингента. Ранее стало известно, что Вашингтон сокращает численность войск в Румынии. Чем обусловлено решение администрации Дональда Трампа о выводе войск из европейских стран и связано ли это с позицией США по Украине — в материале «Газеты.Ru».
Ранее Трампа заподозрили в изменении политики по Украине.