На Украине Тургенева признали символом "российского империализма"

Писателя Ивана Тургенева признали на Украине символом пропаганды "российского империализма". Это следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

В соответствии с законом, местные власти обязаны "декоммунизировать" все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с именем одного из классиков русской литературы.

Ранее Институт национальной памяти Украины создал и опубликовал список признанных "имперскими" российских деятелей культуры и политики, а также исторических событий, которые подлежат на Украине "декоммунизации". В этот список попали Иван Сусанин, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Юрий Олеша, Евгений Петров, покоритель Сибири атаман Ермак Тимофеевич, морской офицер Петр Шмидт, царский посол на Переяславской раде Василий Бутурлин, а также Бородинская и Полтавская битвы.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.