В Иране уличили США в манипуляциях

США использовали переговоры с Ираном по ядерной программе как манипуляцию. Об этом заявил декан Университета международных отношений при Министерстве иностранных дел Ирана, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Мохаммад Реза Дешири в интервью «Ленте.ру».

© Lenta.ru

Политолог напомнил, что 15 июня между Тегераном и Вашингтоном должен был состояться шестой раунд переговоров, однако за два дня до него началась 12-дневная война Израиля и Ирана. По словам Дешири, президент США знал о планах израильского руководства, а значит, одобрил их.

«Это показало, что переговоры были манипуляцией со стороны американской администрации. За дипломатическим процессом они скрывали свои истинные намерения. Мы считаем, что новые предложения США — это злоупотребление дипломатией. США бомбили наши ядерные объекты, игнорировали переговорный процесс и теперь пытаются использовать его для давления», — отметил Дешири.

В ночь на 22 июня ВВС США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан.