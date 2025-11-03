Трам уверен, что сможет добиться завершения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет добиться завершения конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу CBS. Ведущая спросила у американского лидера, считает ли он, что справится с урегулированием конфликта за пару месяцев.

© Газета.Ru

"Я думаю, что мы с этим справимся, да", - сказал в ответ глава Белого дома.

31 октября газета Financial Times написала, что Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште после того, как Москва отправила Вашингтону меморандум с требованиями об урегулировании украинского конфликта. По данным СМИ, Трамп "не был впечатлен" позицией России.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио заявил американскому лидеру, что Москва не проявляет готовности к переговорам. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".

В тот день телеканал Fox News сообщил, что позиция президента Соединенных Штатов относительно Украины вызывает тревогу у европейских союзников Вашингтона, которые не могут предсказать его следующие шаги.