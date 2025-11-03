Трамп тревожно ответил на вопрос о вводе войск в Нигерию

Власти США не исключают отправку американских военных в Нигерию или нанесение воздушных ударов по ее территории. Поводом для рассмотрения таких мер стали убийства христиан в африканской стране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Может быть много чего, я рассматриваю множество вариантов. Они убивают рекордное количество христиан в Нигерии», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможной отправке военных или нанесении воздушных ударов. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Угроза военного вмешательства США в Нигерию является частью серии заявлений президента Трампа о защите христианского населения страны от атак радикальных группировок. Ранее американский лидер приказал военному ведомству подготовить возможные меры против исламских экстремистов в Нигерии и пригрозил прекращением американской помощи стране в случае продолжения насилия в отношении христиан. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Департамент войны готовится к действиям и готов уничтожить исламских террористов, если правительство Нигерии не защитит христиан.