Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в статье для издания Украине и добивается, чтобы Россия взяла под контроль стратегически важные украинские территории.

Россия, по мнению Дизена, «находится на пороге победы», и для европейцев рациональной политикой было бы прекратить расширение НАТО на восток, чтобы оставить украинские территории. Но до сих пор ни один европейский лидер такого не предложил.

Таким образом, по словам Дизена, без политического решения, которое восстановит нейтралитет Украины, Россия скорее всего аннексирует стратегические территории, которые они не могут принять и которые переходят под контроль НАТО, а затем передаст то, что осталось от Украины, недееспособному правительству.

Ранее бывший глава Вооруженных сил Великобритании Николас Хоутон призвал увеличить оборонный бюджет из-за «российской угрозы». Политик выразил опасения, оценив ситуацию с финансированием оборонного сектора.