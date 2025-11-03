СМИ: для ударов по судам в Карибском море не требуется одобрение Конгресса

WSJ: для ударов по судам в Карибском море не требуется одобрение Конгресса

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что для ударов по судам в Карибском море, предположительно занимающимся контрабандой наркотиков, не нужно разрешение Конгресса США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

По словам представителя американской администрации, США могут продолжать вести борьбу с наркотрафиком в Карибском море и восточной части Тихого океана, так как это не достигает уровня действий, о которых говорится в Резолюции о военных полномочиях, принятой в 1973 году. Согласно ей, американский лидер должен прекратить любые военные операции, если они не будут одобрены Конгрессом.

По его информации, операции в регионе Карибского моря не представляют угрозы для американских военнослужащих, поскольку суда, предположительно перевозящие наркотики, подвергаются атакам вдали от кораблей с военными США.

Как пишет WSJ, республиканцы и демократы в Конгрессе выразили недовольство отсутствием прозрачности со стороны администрации Трампа касательно ударов по судам в этом регионе.

Вашингтон обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Под этим предлогом США перебросили в регион Карибского моря крупные силы. Как информировала газета The Miami Herald, американская администрация решила атаковать военные объекты на территории Венесуэлы. По сведениям издания, удары могут быть нанесены в ближайшие дни. Между тем Трамп отрицал в беседе с журналистами, что рассматривает возможность нанесения ударов по Венесуэле или принял решение на этот счет.