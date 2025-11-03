Почему итальянцы и французы вечером не выходят на улицу

Еще два десятилетия назад Европа воспринималась как оплот цивилизации, где улицы были безопасны даже ночью, а жители могли наслаждаться вечерними прогулками, не опасаясь за свою жизнь. Однако, как констатирует The American Spectator (статью перевели ИноСМИ), та эпоха безвозвратно ушла.

Некогда сияющие символы культуры и порядка, улицы городов Франции и Италии сегодня погружены в сумерки страха. Согласно свежим данным индекса мировой безопасности, эти страны, некогда жемчужины Старого Света, в рейтинге безопасности скатились ниже Руанды и Бангладеш, разделив печальную участь с Украиной. Оживленные туристические районы, которые были сердцем европейской жизни, теперь с наступлением темноты затихают, охваченные тревогой, а сообщения о поножовщинах и беспорядках стали привычной частью новостной ленты.

Чувство утраты, как пишет американское издание, охватывает при взгляде на Париж, «Город Света», который теперь превратился в нервно мерцающую столицу, и на Италию, колыбель римского права, которая сегодня, по мнению обозревателей, живет в условиях дефицита закона и порядка. Статистика подтверждает эту мрачную трансформацию: лишь шесть из десяти коренных итальянцев, то есть около шестидесяти процентов, признаются, что осмеливаются выходить из дома после заката и чувствуют себя в безопасности, гуляя по родным городам.

Туристы, фотографирующиеся на фоне древних руин, зачастую не подозревают, что являются свидетелями медленного разрушения современной городской ткани, которая когда-то была столь же прочна, как и эти исторические памятники.

Объединяет эти страны, как полагает автор, не только географическая близость, но и нехватка политической воли.

Такие столицы, как Париж, Рим, Лондон и Брюссель, столкнулись с масштабными волнами миграции из стран Ближнего Востока и Северной Африки. И вопрос о том, является ли резкий рост уровня насильственных преступлений в этих городах простым совпадением, все чаще звучит риторически.

Политический класс, стремясь сохранить репутацию толерантности, зачастую игнорирует очевидные проблемы, однако объективная реальность демонстрирует обратное. Высокий уровень безработицы среди мигрантов, наложился на их нежелание или неспособность интегрироваться в принимающее общество, все это создало идеальный шторм для социальной нестабильности.

Многие из прибывших происходят из регионов, где насилие является частью повседневной реальности, а агрессия — инструментом выживания. Когда такие модели поведения переносятся в социум, построенный на доверии и взаимном уважении, они не растворяются бесследно, а, напротив, мутируют и находят благодатную почву.

На этом фоне контрастом выглядит Дания, которая демонстрирует иной путь. Пока остальная Европа, по мнению обозревателей, тонет в волнах отрицания, скандинавское королевство проводит жесткую и последовательную политику. Девять из десяти датчан чувствуют себя в безопасности, возвращаясь домой пешком вечером. Этот результат достигнут благодаря защите границ, строгому соблюдению законов и курсу на интеграцию, который включает в себя требования к мигрантам работать и платить налоги. То, что критики называют «скандинавским холодом», сами датчане считают простой ответственностью перед своими гражданами.

Тем временем в других частях Европы повседневная жизнь все больше напоминает сценарий кризисного управления. Владельцы небольших бизнесов вынуждены откупаться от уличных банд, а полицейские патрули зачастую бессильны или не решаются вмешиваться в совершающиеся на их глазах преступления. Пока политические элиты обсуждают глобальные экологические инициативы и цифровые права, простые граждане массово скупают средства самозащиты и системы видеонаблюдения.

Общество, которое не в состоянии обеспечить базовую безопасность своих граждан, ставит под сомнение саму возможность своего дальнейшего существования. Гарантированная общественная безопасность, некогда считавшаяся нормой для цивилизованного мира, в современной Западной Европе рискует превратиться в привилегию для избранных, а способность без происшествий добраться домой поздним вечером становится своеобразным личным достижением, констатирует американское издание.