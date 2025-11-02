В Минске заявили о негативных последствиях для Литвы из-за закрытия границы

Закрытие Вильнюсом границы с Белоруссией принесет экономике Литвы еще больше ущерба. Об этом глава белорусского МИД Максим Рыженков заявил телеканалу «Первый информационный».

Министр выразил уверенность, что закрытие границы еще больнее ударит по прибалтийской республике. Он подчеркнул, что если с Минском «все пространство до Филиппин», то с Вильнюсом всего лишь «маленький клочок земли под названием Европейский союз». Рыженков отметил, что для всего ЕС государства Прибалтики являются «тупиковым элементом». Без связи с общей Евразией они ни для кого не представляют интереса, оставаясь стагнирующей, с демографической пропастью, периферией.

1 ноября стало известно, что Белоруссия в ответ на действия Литвы ограничила передвижение ее грузовиков.

29 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Она подчеркнула, что безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства. Поэтому, по ее словам, необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят «определенные угрозы».