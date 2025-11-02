Европа столкнётся с разрушительными последствиями в случае одобрения «репарационного кредита» за счёт использования замороженных российских активов. Об этом пишет издание Strategic Culture.

«Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придётся столкнуться её народу», — говорится в статье.

Отмечается, что когда украинский конфликт завершится, Россия придёт за своими деньгами. Европейские налогоплательщики будут юридически обязаны их вернуть.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва даст предельно жёсткий ответ, если Европейский союз передаст киевскому режиму российские активы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не оставит без ответа попытки конфисковать её активы.