Фон дер Ляйен и Каллас поссорились из-за «мужчины-монстра»

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас хотела пригласить на работу в Европейскую службу внешних связей (ЕСВС) Мартина Сельмайра. Однако против этого выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Welt.

С 2014 по 2019 год Сельмайр был главным советником бывшего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, а год назад стал послом ЕС в Ватикане.

Каллас предложила его кандидатуру в свой аппарат, что вызвало ужас во многих столицах ЕС и у фон дер Ляйен. Начался конфликт, который «велся изо всех сил и был разрешен всего за несколько дней».

«Несколько месяцев назад у Сельмайра появилась возможность стать заместителем генерального секретаря нового департамента в ЕСВС. Тогда он был бы сильным человеком в ЕСВС наряду с Каллас — с прямыми контактами со всеми послами, Европарламентом и столицами», — пишет издание.

Таким образом, Сельмайр снова поднялся бы на вершину мировой арены. Его темами были бы Украина, Газа, Америка и Китай, а не чеканка коллекционных монет в рамках валютного соглашения между Ватиканом и ЕС».

Однако фон дер Ляйен не могла допустить к власти такого амбициозного и опытного конкурента, прозванного коллегами «монстром». Она немедленно вмешалась и участь Сельмайра была решена.

После многочисленных переговоров: на прошлой неделе Коллегия комиссаров ЕС высказалась за создание нового поста — «комиссара по религиозной свободе». Сельмайру немедленно предложили эту должность.

Таким образом фон дер Ляйен смогла лишить Сельмайра дальнейшего доступа к Каллас и ее аппарату. Теперь ему предстоит решить, хочет ли он занять пост третьего уровня, остаться послом в Ватикане или уйти из политики после 22 лет службы.

«Неужели Каллас не знала, насколько провокационна была личность Сельмайра для фон дер Ляйен? Или она хотела пробить головой стену, потому что для нее важны только результаты?» — задается вопросом Welt.

Журналисты считают, что ни одно крупное государство-член ЕС не поддержало бы Каллас в споре с фон дер Ляйен. Страны хотят и дальше самостоятельно определять внешнюю политику, а не усиливать аппарат Каллас.