Фон дер Ляйен и Каллас поссорились из-за мужчины

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен испортила отношения с главой евродипломатии Каей Каллас из-за мужчины, о котором в Брюсселе "рассказывают легенды", пишет "Взгляд".

В публикации говорится об остром конфликте между фон дер Ляйен и Каллас, из которого победителем вышла поддержанная евробюрократами председатель ЕК.

Отмечается, что поводом для этого стало желание Каллас, которая находится на должности меньше года, взять в свою управленческую команду нового человека, но она не согласовала это с фон дер Ляйен, что привело к скандалу.

Автор публикации пишет, что речь идет о Мартине Зельмайере, которого Каллас хотела пригласить в свой аппарат на должность заместителя по геоэкономике и межинституциональным отношениям.

В статье Зельмайер назван опытным и влиятельным функционером, являвшимся правой рукой предшественника фон дер Ляйен на посту главы ЕК Жан-Клода Юнкера.

После отставки своего шефа Зельмайер, прозванный коллегами "монстром", попал в опалу, но с помощью Каллас едва не вернулся в Брюссель. В итоге Фон дер Ляйен пришлось вмешаться и "устранить" конкурента, поссорившись на этой почве с Каллас, говорится в статье.