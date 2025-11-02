Трамп сделал прогноз по поводу возможных действий Китая в отношении Тайваня

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Пекин не станет предпринимать шагов в отношении Тайваня, потому что Китай якобы понимает последствия.

© Wikipedia

«Он (лидер КНР Си Цзиньпин - Ред.) понимает это, - сказал Трамп в интервью телеканалу CBS. - И он понимает это очень хорошо».

Председатель КНР, по словам Трампа, не поднимал на переговорах тему Тайваня. На вопрос о том, что предпримет Вашингтон, если будет нарушен статус-кво в отношении Тайваня, американский лидер заявил, что не станет выдавать своих секретов: «Вы узнаете, если это случится».

