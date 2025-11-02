Стало известно, как в США относятся к депортации Трампом нелегалов

Мнения американцев о депортации президентом США Дональдом Трампом нелегальных мигрантов из страны разделились практически поровну, передает телеканал CBS со ссылкой на опрос компании YouGov.

Ранее американские СМИ сообщили, что миграционные службы депортировали в 2025 году из США свыше 500 тыс. нелегальных мигрантов.

Исследователи отметили, что депортацию поддержали 52% респондентов в целом, против нее выступили 48%.

Вместе с тем, среди сторонников Республиканской партии подобные меры в отношении нелегалов поддержали 92%, среди демократов — только 15%, среди независимых респондентов — 47%.

Значительная часть участников опроса (52%) заявила, что администрация Трампа делает своим приоритетом депортацию людей, которые не являются опасными преступниками.

Многие американцы (53%) отметили, что сотрудники службы применяют слишком жесткие меры при задержании.

В опросе, проведенном 29-31 октября, приняли участие 2124 взрослых американца. Погрешность составила 2,6%.