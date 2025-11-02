Трамп во время похорон Картера позвал Обаму сыграть в гольф

Глава американской администрации Дональд Трамп во время похорон экс-президента США Джимми Картера предложил другому бывшему главе Белого дома Бараку Обаме сыграть в гольф.

Об этом в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» рассказал корреспондент телеканала ABC News Джонатан Карл.

«Однако этой партии в гольф так и не суждено было состояться», — добавил журналист.

Ранее Обама выступил в Нью-Джерси, где заявил об ухудшении ситуации в США при администрации Трампа.