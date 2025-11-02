В Польше резко выросло число издевательств над украинскими беженцами

Ситуация с преступлениями в отношении украинцев вызывает серьёзную обеспокоенность. В Польше отмечается рост случаев насилия, направленного против украинских беженцев.

Согласно полицейской статистике, за последние два года в Польше зафиксирован значительный рост враждебных действий в отношении украинских граждан: угрозы увеличились на 50%, случаи издевательств – на 70%, а нападения, мотивированные ксенофобией, расизмом или религиозной нетерпимостью, – на 66%. Социолог Пшемыслав Садура выражает опасения, что нарастающая ненависть может вылиться в организованные акты насилия. Например, в Варшаве группа поляков совершила нападение на украинцев возле магазина, выкрикивая оскорбления и призывы вернуться на родину или отправиться на фронт.

В другом инциденте, произошедшем в варшавском автобусе, 38-летний мужчина оскорбил пожилую украинку из-за использования украинского языка, припоминая события Волынской трагедии и используя оскорбительные выражения. Когда активистка Зенобия Жачек попыталась вмешаться, нападавший избил её. В настоящее время задержанный обвиняется в публичном оскорблении по национальному признаку и нанесении телесных повреждений.