В Германии произошел скандал из-за слов Мерца о мигрантах

В Германии из-за неосторожного высказывания канцлера страны Фридриха Мерца произошел скандал, который не может утихнуть уже несколько недель. Об этом сообщают «Известия».

Он заявил об ошибках прежних правительств в миграционной политике, указав на их наличие в «облике городов Германии». Эти высказывания Мерца посчитали «дискриминационными и расистскими».

«Власти Германии исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и уже далеко продвинулись в решении проблемы, но в облике наших городов эта проблема все еще присутствует», — сказал канцлер.

В интернете появились образцы жалоб в полицию на слова канцлера ФРГ, а активисты стали собирать митинги.

Мерц предсказал «тяжелые времена» с зарплатами для немцев

«Известия отмечают», что эта фраза Мерца привела к огромному скандалу и фактически настроила против канцлера не только избирателей, но и членов его партии. На этом фоне рейтинг главы немецкого правительства достиг рекордного минимума с момента его прихода к власти в мае 2025 года.