В Турции на встрече по Газе захотели обсудить провокации Израиля

Глава МИД Турции Хакан Фидан захотел обсудить провокации Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Известно, что 3 ноября состоится встреча, в которой главы МИД Турции, ОАЭ, Индонезии, Катара, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании обсудят ситуацию с прекращением огня в Газе. При этом в ходе нее Фидан планирует обратить внимание на попытки Израиля продолжить атаки.

Кроме того, по словам источника, он укажет коллегам на недостаточные поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Также Фидан подчеркнет необходимость скорейшего обеспечения мер, позволяющих палестинцам управлять полуэксклавом.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль оценил план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в Газе.