Над хранилищами ядерных отходов в ФРГ установят бесполетную зону

В Германии над хранилищами ядерных отходов установят бесполетную зону из-за участившихся случаев обнаружения неизвестных дронов.

О решении правительства ФРГ сообщает телерадиокомпания NDR.

«Существующие технические разработки в области дронов и связанное с этим потенциально изменившееся положение касательно угроз ставят перед властями новые задачи», — пояснил представитель министерства окружающей среды, ответственного за ядерную безопасность.

По его словам, власти согласовали запрет с администрациями земель. Отмечается, что меры будут введены над центральными временными хранилищами радиоактивных отходов в Германии, в частности, в Лубмине на северо-востоке ФРГ, а также Горлебене и Ахаусе на западе страны.

Ранее, 27 сентября, в Швеции заметили летящие рядом с архипелагом Карлскруна, где расположена крупнейшая военно-морская база страны, неизвестные дроны.