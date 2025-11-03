Уже в ближайшее врем десятки тысяч украинских военных могут оказаться в нескольких котлах, чего ещё не случалось.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил американский военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, передаёт РИА Новости.

«Не хочу называть конкретную дату, но Украина сломается, – убеждён он. – В этом нет никаких сомнений».

При этом, по его данным, сейчас вдоль всей линии фронта в зоне специальной военной операции (СВО) формируется много котлов. Это план, который Россия реализует уже некоторое время.

На Западе сделали резонансное заявление о ВС России

«Есть вероятность, что по мере замыкания клещей вокруг этих котлов окажутся в ловушке до 50 тыс. украинских солдат», – предположил Риттер.

ВС РФ, добавил он, превосходят сейчас ВСУ и в тактическом плане, и в количественном, к тому же владеют стратегической инициативой по всему фронту.

«Суть в том, что Россия доминирует на поле боя так, как никогда раньше не доминировала. У Украины просто заканчиваются ресурсы, необходимые для того, чтобы затыкать дыры», – резюмировал отставной американский офицер.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Риттер заявил, что Россия не проиграет в конфликте на Украине, так как этот вопрос имеет для неё большое значение.

