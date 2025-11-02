Появились подробности истории с забытой на острове пассажиркой лайнера

Илья Родин

Круиз вокруг Австралии был отменен после смерти 80-летней пассажирки Сюзанны Риз, которую экипаж случайно оставил на безлюдном острове. Об этом пишет The Guardian.

© Global Look Press

По данным газеты, 24 октября роскошный круизный лайнер Coral Adventurer компании Coral Expeditions отчалил от порта города Кэрнс.

В первый день круиза пассажиры, заплатившие десятки тысяч долларов за путешествие, были доставлены для однодневной экскурсии на остров Лизард — это национальный парк Австралии в составе Большого Барьерного рифа.

Сюзанна Риз приняла решение подняться в составе группы туристов на самую высокую вершину острова. Часть пути она прошла вместе с остальными путешественниками, затем заявила, что ей нужно отдохнуть.

Гид предложил ей завершить восхождение и самостоятельно вернуться к судну. Пенсионерка согласилась и пошла вниз.

Через некоторое время экскурсанты вернулись и капитан, не пересчитав пассажиров, отплыл от острова. Исчезновение Риз было обнаружено только через 5 часов.

Специалисты экстренных служб после получения сообщения о пропаже 80-летней женщины начали спасательную операцию. Тело пенсионерки удалось найти на следующий день, 25 октября, в 50 м от пешеходной тропы.

Кэтрин Риз, дочь умершей, заявила, что семья «шокирована и опечалена» безответственностью организаторов путешествия.

После инцидента лайнер вернулся обратно в Кэрнс. Пассажирам пообещали выплатить полную компенсацию за несостоявшийся круиз. Полиция начала расследование причин и обстоятельств инцидента.