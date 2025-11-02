Появились подробности истории с забытой на острове пассажиркой лайнера

Круиз вокруг Австралии был отменен после смерти 80-летней пассажирки Сюзанны Риз, которую экипаж случайно оставил на безлюдном острове. Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, 24 октября роскошный круизный лайнер Coral Adventurer компании Coral Expeditions отчалил от порта города Кэрнс.

В первый день круиза пассажиры, заплатившие десятки тысяч долларов за путешествие, были доставлены для однодневной экскурсии на остров Лизард — это национальный парк Австралии в составе Большого Барьерного рифа.

Сюзанна Риз приняла решение подняться в составе группы туристов на самую высокую вершину острова. Часть пути она прошла вместе с остальными путешественниками, затем заявила, что ей нужно отдохнуть.

Гид предложил ей завершить восхождение и самостоятельно вернуться к судну. Пенсионерка согласилась и пошла вниз.

Через некоторое время экскурсанты вернулись и капитан, не пересчитав пассажиров, отплыл от острова. Исчезновение Риз было обнаружено только через 5 часов.

Специалисты экстренных служб после получения сообщения о пропаже 80-летней женщины начали спасательную операцию. Тело пенсионерки удалось найти на следующий день, 25 октября, в 50 м от пешеходной тропы.

Кэтрин Риз, дочь умершей, заявила, что семья «шокирована и опечалена» безответственностью организаторов путешествия.

После инцидента лайнер вернулся обратно в Кэрнс. Пассажирам пообещали выплатить полную компенсацию за несостоявшийся круиз. Полиция начала расследование причин и обстоятельств инцидента.