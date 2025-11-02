Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен намерена перевооружить Евросоюз, невзирая на огромные траты. Этот опрометчивый шаг может привести к войне. Так считает член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

В соцсети X финский политик написал, что выступает против милитаристских решений, диктуемых Брюсселем.

«Я не согласен с тем, что президент ЕС перевооружает Европу, это опасный путь, ведущий к войне» — заявил Мема.

Весной 2025 года Брюссель представил масштабный план перевооружения Европы. На его реализацию потребуется 800 млрд евро. Рекордные траты оправдываются ложными нарративами о военной угрозе со стороны Москвы.