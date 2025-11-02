В ФРГ говорят об эпидемии новой высокозаразной разновидности птичьего гриппа

Новая разновидность птичьего гриппа, которая все больше адаптируется к организму человека, зафиксирована на территории Германии. В ряде регионов страны введен карантин для домашней птицы. Об этом пишет немецкое издание Bild.

В субботу власти Гамбурга на севере Германии перекрыли 3-километровый мост из-за мертвой чайки, обнаруженной на проезжей части. К месту, где лежала пернатая, съехались пожарные и полиция. Чайку с дороги убирал человек, одетый в костюм биологической защиты. Сообщается, что ее останки впоследствии были утилизированы надлежащим образом.

С сентября в разных частях Германии стали массово находить мертвых диких птиц. Вспышки вируса зафиксированы в девяти из 16 регионов страны. Власти опасаются, что в Германии уже началась эпидемия новой разновидности птичьего гриппа. Речь идет о высокозаразном штамме H5N1, который может распространиться на всю страну. Гражданам настоятельно рекомендуется сообщать властям о всех подобных находках и ни в коем случае не трогать мертвых птиц самим.

За два прошедших месяца из-за распространения вируса в Германии забили более полумиллиона голов домашней птицы. Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в земле Нижняя Саксония. Там вспышки заболевания выявлены на 13 птицефабриках.

Некоторые немецкие регионы начали принимать профилактические меры, чтобы сдержать распространение вируса. В четверг власти земли Саар на юго-западе страны первыми ввели карантин, запрещающий содержание домашней птицы на свободном выгуле. А с пятницы вся домашняя птица в Гамбурге должна содержаться исключительно в закрытых помещениях, чтобы предотвратить любой возможный контакт с зараженными дикими сородичами.

"Дикие и домашние птицы, живущие вблизи водоемов, в настоящее время заражены птичьим гриппом. Возбудителем является вирус птичьего гриппа. Он очень заразен для дикой и домашней птицы, вызывает серьезные симптомы заболевания. Погибают различные водоплавающие птицы, а также чайки и хищники. До сих пор случаев заболевания млекопитающих не наблюдалось", - пишет портал hamburg.com.

Подчеркивается, что в случае наличия подозрений в заболевании дикой или домашней птицы необходимо немедленно сообщать в ближайшую ветеринарную службу.

В Bild подчеркивают, что немецкие ученые опасаются того, что выявленный вариант вируса птичьего гриппа все больше адаптируется к организму человека.