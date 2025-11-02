Нетаньяху высказался об угрозах из Ливана

Израиль не потерпит угроз из Ливана и не допустит перевооружения «Хезболлы». Об этом заявил премьер страны Биньямин Нетаньяху в ходе еженедельного заседания кабмина, его слова приводит ТАСС.

© Газета.Ru

«Мы ожидаем, что ливанское правительство выполнит свои обещания, а именно разоружит «Хезболлу», однако мы воспользуемся нашим правом на самооборону, как это предусматривают условия прекращения огня», — сказал он.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не позволит Ливану стать новым фронтом против него и будет действовать по мере необходимости.

28 октября Нетаньяху распорядился нанести удары по Газе.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.