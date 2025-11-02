Король Карл III и королева Камилла потрясены нападением с ножом в поезде вблизи Хантингдона, передает телеканал Sky News со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Нападение произошло в субботу вечером, 1 ноября, в поезде «Донкастер — Лондон», на промежутке между городами Питерборо и Хантингдон. 11 человек пострадали, двое их них находятся в клиниках в критическом состоянии.

«Мы с женой были по-настоящему потрясены, узнав об ужасном нападении с ножом, которое произошло прошлой ночью в поезде в Кембриджшире. Мы выражаем глубочайшие соболезнования всем пострадавшим и их близким, наши мысли с ними. Мы особенно благодарны экстренным службам за их реакцию на этот ужасный инцидент», — отметил Карл III.

Ранее РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что нападение преступников на пассажиров в поезде стало еще «одним трагическим примером провальной иммиграционной политики и нежелания признать ошибки и предотвратить будущие опасности».

По его словам, леволиберальная повестка, неконтролируемая миграция, снисходительность к преступникам и фейковые иностранные угрозы вместе ведут к «цивилизационному самоубийству» Британии и Евросоюза.