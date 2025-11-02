В Сербии мать погибшего на вокзале мужчины начала голодовку

Дияна Хрка, мать погибшего в Нови-Саде 27-летнего Стефана Хрка, объявила перед Скупщиной (парламентом) Сербии в Белграде о начале голодовки, передает телеканал N1.

Напомним, что 1 ноября 2024 года в городе Нови-Сад обрушился навес на железнодорожном вокзале. Погибли 14 человек, еще двое скончались позже в больницах. На фоне инцидента в Сербии начались массовые протесты.

«Дияна Хрка начала голодовку перед зданием Скупщины. В майке с надписью «Мама против машинерии» вместе с собравшимися гражданами она (в 13.52 мск, момент обрушения в 2024 году) провела 16 минут тишины в честь 16 погибших», — пояснили журналисты.

Ранее Дияна сообщила, что планирует объявить голодовку в связи с тем, что желает знать, «кто убил ее ребенка, кто убил 16 человек». Кроме того, она призвала к проведению досрочных парламентских выборов в Сербии.