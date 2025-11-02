Трамп может приехать в Нигерию из-за «геноцида христиан»

Президент Нигерии Бола Тинубу и американский лидер Дональд Трамп могут провести переговоры из-за «предполагаемого геноцида христиан» в африканской стране. Об этом заявил помощник нигерийского президента Даниэль Бвала, пишет издание Vanguard.

Бвала заявил, что у Вашингтона и Абуджи, вероятно, возникли разногласия относительно того, «нацелены ли террористы в Нигерии только на христиан или на все конфессии».

«Разногласия, если они существуют, будут обсуждаться и разрешаться двумя лидерами, когда они встретятся в ближайшие дни, либо в Государственной резиденции в Абудже, либо в Белом доме», — заявил Бвала.

По его словам, оба лидера «заинтересованы в борьбе с терроризмом и всеми формами насилия против человечества».

Президент США Дональд Трамп накануне написал в соцсети Truth Social, что христианство в Нигерии сталкивается с экзистенциальной угрозой. По его словам, террористы несут ответственность за массовую резню, а нигерийские власти бездействуют.

Трамп поручил Пентагону готовиться к силовой защите нигерийских христиан.

Президент Нигерии в ответ заявил, что террористам безразлично вероисповедание их жертв, а «характеристика Нигерии как религиозно нетерпимой страны не отражает национальную реальность». По его словам, власти предпринимают «последовательные и искренние усилия по защите свободы религии и убеждений для всех нигерийцев».