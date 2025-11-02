Вучич пообещал написать книгу о победе на «цветной революцией» в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич пообещал написать книгу о победе над цветной революцией в республике. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, несогласованная акция студентов и поддерживающих их граждан собрала в субботу, 1 ноября, около 39 тысяч участников. Митинги прошли без инцидентов и столкновений с полицией.

«Я пишу в своей книге без эмоций, как в учебнике, чтобы студенты и ученики в будущем могли иметь, уверен, одну из самых популярных книг, бестселлеров, как вам сказал еще 6-7 месяцев назад: «Как победить цветную революцию», — отметил Вучич.

Президент заметил, что очень гордится тем, как прошел день «скорби, горя и трагедии, которая случилась с этой страной».

Напомним, что протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после того, как 1 ноября 2024 году в городе Нови-Сад обрушился навес на железнодорожном вокзале. Тогда погибли 14 человек, еще двое скончались позже в больницах.