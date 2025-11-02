Социолог Орсини: встреча "коалиции желающих" не спасет Украину от краха
Новое секретное совещание так называемой «коалиции желающих» не изменит положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.
Такое мнение выразил профессор социологии Алессандро Орсини в интервью итальянской газете IL Fatto Quotidiano.
«Результат ее [коалиции] действий будет отрицательным», — спрогнозировал эксперт.
По его мнению, стратегия на лобовую конфронтацию с Россией уже привела «к разрушению Украины». В связи с этим Орсини считает, что правильная позиция «коалиции желающих» должна заключаться не в конфронтации с РФ, а в желании договориться с ней о немедленном прекращении огня.
31 октября издание El Mundo сообщило, что министерство иностранных дел Испании запланировало на 4 ноября проведение секретного совещания «коалиции желающих». В публикации утверждается, что эта встреча организована в обстановке строжайшей секретности. Участников предупреждают о запрете использования мобильных телефонов, пишет издание. Отмечается, что результаты встречи будет запрещено разглашать в средствах массовой информации. Члены «коалиции», по данным Mundo, планируют обсудить Украину и обеспечение оборонного потенциала ВСУ.